Политика У Зеленского заявили, что готовы к выборам в любой момент, но только после установления справедливого мира

2024-12-05 16:36

Украина будет готова немедленно перейти к выборам после установления справедливого мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph.

"Смотря на реальность, президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране", - сказал он.

Отвечая на вопрос о вероятности выборов в 2025 году, Ермак отметил, что президент Украины готов к выборам "в любой момент", однако отметил важность некоторых моментов для их проведения.

По словам главы ОП, нужно, чтобы демократический мир признал эти выборы как демократические и отвечающие всем стандартам демократии в мире.

"Это значит, что надо, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать, включая наших героев, наших солдат на передовой, включая людей, которые временно покидают страну", - отметил Ермак.

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Политика

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ЕС официально отреагировал на отмену чрезвычайного военного положения в Южной Корее 2024-12-05 13:35
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