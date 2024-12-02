Политика Бербок предупредила Китай о последствиях в случае поставок роССии дронов

2024-12-02 17:37

 

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок, во время визита в Китай, предупредила Пекин о последствиях в случае поддержки Российской Федерации (РФ) дронами.

Об этом сообщает Tagesschau.

Выступая в Пекине, она отметила, что предоставление Китаем беспилотников российским вооруженным силам станет "новым измерением" конфликта. Это замечание прозвучало после ее встречи с китайским министром иностранных дел Ван И.

Бербок также призвала Китай к активному участию в завершении войны, подчеркнув важность справедливого мирного процесса. Она подчеркнула, что Германия и Китай имеют разные взгляды на ситуацию, но совместными усилиями можно достичь мира.

Визит Бербок в Китай

В конце ноября СМИ сообщали, что глава МИД Германии Бербок в ближайшие дни посетит Китай. В Берлине отметили, что одной из тем переговоров министра будет война в Украине.

Сегодня, 2 декабря, во время визита Бербок заявила, что ее поездка связана с началом мирного процесса в Украине.

Тем временем в Киев с необъявленным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц.

subscriber subscriber

Еще по теме

КНДР передала роССии ракетные установки, разрушающие города, - Forbes

2024-12-01 08:30

В ISW объяснили отказ роССии от "заморозки" войны против Украины

2024-11-27 20:48

Байден одобрил поставки противопехотных мин для Украины - WP

2024-11-20 20:48

Си Цзиньпин в ударах ATACMS по роССии увидел "эскалацию"

2024-11-20 19:15

Еще новости в разделе "Политика"

Команда Трампа изучает "План победы", капитуляции не будет, - Зеленский

2024-12-02 22:15

За 50 дней США сделают все, чтобы укрепить позиции Украины на поле боя - Салливан

2024-12-02 19:15

Бербок предупредила Китай о последствиях в случае поставок роССии дронов

2024-12-02 17:37

Шольц приехал в Киев узнать, на что готов Зеленский ради завершения войны, - BILD

2024-12-02 16:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Команда Трампа изучает "План победы", капитуляции не будет, - Зеленский 2024-12-02 22:15
За 50 дней США сделают все, чтобы укрепить позиции Украины на поле боя - Салливан 2024-12-02 19:15
Бербок предупредила Китай о последствиях в случае поставок роССии дронов 2024-12-02 17:37
Шольц приехал в Киев узнать, на что готов Зеленский ради завершения войны, - BILD 2024-12-02 16:05