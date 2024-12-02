Бербок предупредила Китай о последствиях в случае поставок роССии дронов

2024-12-02 17:37

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок, во время визита в Китай, предупредила Пекин о последствиях в случае поддержки Российской Федерации (РФ) дронами.

Об этом сообщает Tagesschau.

Выступая в Пекине, она отметила, что предоставление Китаем беспилотников российским вооруженным силам станет "новым измерением" конфликта. Это замечание прозвучало после ее встречи с китайским министром иностранных дел Ван И.

Бербок также призвала Китай к активному участию в завершении войны, подчеркнув важность справедливого мирного процесса. Она подчеркнула, что Германия и Китай имеют разные взгляды на ситуацию, но совместными усилиями можно достичь мира.

Визит Бербок в Китай

В конце ноября СМИ сообщали, что глава МИД Германии Бербок в ближайшие дни посетит Китай. В Берлине отметили, что одной из тем переговоров министра будет война в Украине.

Сегодня, 2 декабря, во время визита Бербок заявила, что ее поездка связана с началом мирного процесса в Украине.

Тем временем в Киев с необъявленным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц.