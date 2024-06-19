ВОЙНА В Украине Военно-учетный документ в Резерв+: Минобороны назвало первую статистику

2024-06-19 20:48

Через мобильное приложение "Резерв+" уже сгенерировано 200 тыс. электронных военно-учетных документов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Для избежания ошибок приложение разворачивается в маркетах постепенно. Если вы еще не смогли загрузить новую версию Резерв или сгенерировать QR-код, просим немного подождать", - сказала Черногоренко.

В течение дня документ появится у всех военнообязанных, данные по которым находятся в реестре "Оберіг", сообщила заместитель министра.

В приложении Резерв+ появился QR-код.

18 мая вступил в силу закон о мобилизации. До 16 июля всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные через приложение Резерв+, в ЦПАУ или в ТЦК, сообщило Минобороны.