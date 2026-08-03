ВІЙНА В Україні Сьогодні в застосунку «Резерв+» стався масштабний збій - що робити, аби не було непорозумінь

2026-08-03 14:36

3 серпня 2026 року в застосунку «Резерв+» стався масштабний збій.

Основні проблеми: помилки авторизації, неможливість увійти до системи та недоступність електронних військово-облікових документів.

Під час спроби входу з'являється системне повідомлення: "Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше".

Тимчасово неможливо отримати доступ до реєстру «Оберіг», згенерувати або переглянути електронний військово-обліковий документ.

Що робити: Зачекати відновлення роботи сервісу та повторити спробу авторизації пізніше.

Через тимчасову відсутність доступу до застосунку рекомендується мати при собі паперові військово-облікові документи.

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