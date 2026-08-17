Політика Чехія почала масово відмовляти у тимчасовому захисті українцям мобілізаційного віку

2026-08-17 10:33

Чехія вже відмовила десяткам військовозобов’язаних українців у тимчасовому захисті, — пише чеське видання Novinky.

Нові правила набули чинності нещодавно та передбачають негайну відмову тим, хто не зміг підтвердити виконання військового обов’язку в Україні.

Обмеження стосуються не лише тих, хто вперше звертається за захистом, а й українців, які хочуть продовжити вже наданий відповідний статус.

Українці віком 25-60 років, які знаходяться в Чехії та не виконали військовий обов’язок, або не мають законних підстав для зняття з військового обліку, не можуть претендувати на офіційний тимчасовий захист.

Для його оформлення заявникам потрібно підтвердити виконання військового обов’язку через застосунок «Резерв+» чи в інший законний спосіб.

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Політика

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