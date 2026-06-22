ВІЙНА В Україні Затримано хакерів, які розробили фейковий Резерв+ для заробітку на ухилянтах

2026-06-22 08:23

В Україні хакери розробили копію затосунку Резерв+, щоб заробляти на ухилянтах. Про це повідомила СБУ.

Вказано, що кіберфахівці провели масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах, за результаттами якої було нейтралізовано хакерське угруповання.

"Ззовні клонований застосунок повністю імітував офіційний додаток Міністерства оборони України. Доступ до "клона" був платним і коштував 1200 гривень на місяць. В електронному кабінеті псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та "дописувати" відстрочку від призову", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що після внесення відповідних змін військовозобов’язані пред’являли фейкові електронні документи співробітникам ТЦК та Нацполіції під час перевірок.

Загалом у підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тисячі користувачів, які намагалися уникнути мобілізації.

Під час обшуків за адресами проживання учасників хакерського угруповання у трьох містах України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські та сім-картки із доказами оборудки. Також було заблоковано дію фейкового додатку.

Наразі двом затриманим уже повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч.1 ст.114-1);
підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.358).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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