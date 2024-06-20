ВОЙНА В Украине Если повестка пришла по почте: адвокат объяснила, что делать

2024-06-20 21:37

Отказаться от повестки по почте можно только в двух случаях.

В Украине с 16 июля некоторые военнообязанные мужчины могут получить повестки по почте. В таком случае есть три варианта действий, в двух из которых лицо будет считаться уклонистом.

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко объяснила, как действовать, если пришла повестка по почте, сообщает издание "Новини Pro".



Что делать, если получили повестку по почте

У военнообязанного гражданина Украины, получившего повестку по почте, есть три варианта действий:

подписать повестку и явиться с ней в ТЦК и СП в течение 14 дней;

подписать повестку и отправить ее обратно;

не подписывать повестку.

"Стоит отметить, что в двух последних сценариях получатель будет считаться уклонистом от мобилизации и будет наказан, согласно действующему законодательству Украины", — отметила Анищенко.

Когда можно отказаться от повестки по почте

Как объяснила адвокат, отказаться от повестки по почте можно только в двух случаях:

если повестка неправильно оформлена – когда она не содержит необходимые данные, подписи или печати руководителя ТЦК;

если повестка поступила не как заказное письмо – например, ее вручили вместе с квитанцией на оплату электроэнергии.

Анищенко отметила, что от получения неправильно оформленной повестки военнообязанный имеет право отказаться на почте, и в присутствии (но обязательно с подписью) работника почты составить акт на возвращение повестки с указанием причины.

Напомним, ранее в Минобороны предупредили, что когда истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных, то есть 16 июля, повестки смогут присылать по обычной почте.