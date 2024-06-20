Если повестка пришла по почте: адвокат объяснила, что делать

Отказаться от повестки по почте можно только в двух случаях.
В Украине с 16 июля некоторые военнообязанные мужчины могут получить повестки по почте. В таком случае есть три варианта действий, в двух из которых лицо будет считаться уклонистом.
Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко объяснила, как действовать, если пришла повестка по почте, сообщает издание "Новини Pro".
Что делать, если получили повестку по почте
У военнообязанного гражданина Украины, получившего повестку по почте, есть три варианта действий:
"Стоит отметить, что в двух последних сценариях получатель будет считаться уклонистом от мобилизации и будет наказан, согласно действующему законодательству Украины", — отметила Анищенко.
Когда можно отказаться от повестки по почте
Как объяснила адвокат, отказаться от повестки по почте можно только в двух случаях:
если повестка неправильно оформлена – когда она не содержит необходимые данные, подписи или печати руководителя ТЦК;
если повестка поступила не как заказное письмо – например, ее вручили вместе с квитанцией на оплату электроэнергии.
Анищенко отметила, что от получения неправильно оформленной повестки военнообязанный имеет право отказаться на почте, и в присутствии (но обязательно с подписью) работника почты составить акт на возвращение повестки с указанием причины.
Напомним, ранее в Минобороны предупредили, что когда истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных, то есть 16 июля, повестки смогут присылать по обычной почте.