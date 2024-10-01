ВОЙНА В Украине Украинцам присылают повестки по почте: как будут наказывать за неявку в ТЦК

2024-10-01 20:48

 

Юрист Дмитрий Франчук подтвердил, что новый метод вручения повесток — законный. Он объяснил, как действовать, если в почтовом ящике появилась повестка.

Повестки по почте — это законно?

Юрист подчеркнул, что такое вручение повесток — вполне законно. Сейчас этот способ информирования военнообязанных о вызове в ТЦК разрешен по закону.

Важно, что повестка считается врученной, даже если подписи получателя на ней так и не появилось. Ответственность за то, чтобы получить извещение, лежит на самом военнообязанном.
Как наказывают за игнорирование повестки по почте?

Неявка по повестке ведет к:

административной ответственности — штрафа за уклонение от военной службы;
уголовной ответственности — в отдельных случаях могут осудить за уклонение от мобилизации;
ограничение прав — например, на выезд за границу.

Пришла повестка по почте: что делать

Адвокат посоветовал для начала внимательно прочитать повестку, чтобы понять, чего она требует. Следующим шагом должен быть визит в ТЦК в назначенную дату и время. Уже в военкомате можно будет уточнить все детали.

Если у военнообязанного возникли какие-то вопросы или сомнения, ему следует обратиться к юристу или работникам ТЦК.

Напомним, представитель Ивано-Франковского областного ТЦК Андрей Мороз предупредил, что военнообязанных, которые не обновили свои данные, разыскивает полиция. Такие люди считаются нарушителями воинского учета.

В 80 ОДШБр показали, как выглядит подготовка мобилизованных к боям. В бригаде отметили, что слухи о мгновенной отправке людей "на ноль" неправдивы.
Пришла повестка по почте: что делать

Адвокат посоветовал для начала внимательно прочитать повестку, чтобы понять, чего она требует. Следующим шагом должен быть визит в ТЦК в назначенную дату и время. Уже в военкомате можно будет уточнить все детали.

Если у военнообязанного возникли какие-то вопросы или сомнения, ему следует обратиться к юристу или работникам ТЦК.

Напомним, представитель Ивано-Франковского областного ТЦК Андрей Мороз предупредил, что военнообязанных, которые не обновили свои данные, разыскивает полиция. Такие люди считаются нарушителями воинского учета.

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