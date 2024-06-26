ВОЙНА В Украине Побег группы мобилизованных заключенных из учебного центра Десна оказался фейком

2024-06-26 10:29

Информация о "бегстве из учебного центра Десна имени князя Ярослава Мудрого шестерых заключенных, присоединившихся к рядам ВСУ," является фейковой. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ, ссылаясь на свои источники в командовании Сухопутных войск.

"Все мобилизованные, которые проходят подготовку в учебном центре Десна, находятся на местах. Информация, которую распространяют в СМИ - это фейк", - сообщили в пресс-службе командования.

Отметим, что несколько украинских изданий со ссылкой на собственные источники заявили, что шесть осужденных граждан, которые мобилизовались, якобы "убежали в форме и с оружием из учебного центра Десна". СМИ уверяли, что их дальнейшее местонахождение сейчас не известно, а военное командование пока не прокомментировало эту информацию.

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