Спорт Менеджер Александра Усика поставил точку в вопросе отказа украинского чемпиона от титула IBF

2024-06-27 08:26

Александр Усик действительно отказался от титула IBF, это подтвердили в команде украинского боксера. Напомним, ранее Усик записал видео, в котором сообщил о своем решении отдать пояс будущему победителю боя Дюбуа - Джошуа.

По словам промоутера Усика Александра Красюка, украинский боксер действительно решил отказаться от титула IBF, без которого он лишается статуса абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

"Да, можно считать, что Усик отказался от титула IBF", - сказал Красюк изданию Трибуна.

В то же время, известный боксерский журналист и аналитик Дэн Рафаэль предположил, почему Усик решил отказаться от чемпионского титула IBF.

"У Александра Усика действительно не было выбора. В первом контракте на бой с Тайсоном Фьюри было предусмотрено, что победитель мегафайта должен освободить титул IBF", - написал Рафаэль.

В свою очередь менеджер Усика Эгис Климас заявил, что это не правда. По его словам, украинец просто так захотел.

"Это неправда. У нас не было такого пункта в договоре. Усик сделал это, потому что захотел", - написал Климас.

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