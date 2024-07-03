Спорт В UFC раскритиковали решение Александра Усика освободить чемпионский титул IBF

2024-07-03 10:29

В UFC планируется наблюдать и набираться опыта проведения больших боев в Саудовской Аравии. Об этом рассказал президент организации Дэйна Уайт.

По словам функционера, ему понравился поединок за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В то же время Уайт раскритиковал украинского боксера из-за отказа от чемпионского титула IBF.

"Решение, которое принял Усик о том, чтобы оставить титул IBF? Нет предела моему возмущению! С этим должен разобраться Турки Аль-Шейх.

Следующие несколько лет буду очень внимательно следить за миром бокса. Турки организует бои на уровне, где никто другой не сможет организовать. Мегафайт Усик против Фьюри - это было интересное сражение", - сказал Уайт в комментарии TheMacLife.

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