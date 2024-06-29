ВОЙНА В Украине фото Удар по многоэтажке в Днепре: пять человек пропали без вести

2024-06-29 08:30

 

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на месте российского удара.

В Днепре всю ночь продолжался разбор завалов многоэтажки, в которую попала российская ракета. Спасатели все еще ищут пятерых человек.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пять человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

"В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек", - отметил Лысак.

В то же время в ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 29 июня в результате циничного удара по многоэтажке в Днепре погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них - 1 ребенок. Спасены 2 человека.

В одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей. Ликвидирован пожар на площади 150 кв. м. Вывезено 190 т строительного мусора. К проведению работ от ГСЧС привлечено более 100 спасателей и 35 единиц техники.

Удар по многоэтажке в Днепре - что известно

Вечером в пятницу, 28 июня, российские оккупационные войска совершили ракетную атаку по Днепру. Сообщается о разрушениях и пострадавших.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале опубликовал фотографию значительно разрушенной девятиэтажки. По предварительным данным, есть пострадавшие. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о разрушении четырех этажей, сейчас на месте работают все необходимые службы.

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