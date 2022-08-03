ВОЙНА В Украине видео На одного уничтоженного в Украине москвича приходится почти тысяча бурятов, тувинцев и дагестанцев

2022-08-03 12:28

Глядя сухую статистику - кто из малых народов немытой раши дохнет больше всех в войне против Украины, сразу напрашивается логичный вывод: бункерный дед сознательно проводит этничесткую чистку в рф, отправляя на убой всех, по его мнению, "неруских".

Побеждают тут тувинцы, а с москвичами не сравнится никто. Это и не удивительно, ведь единственный способ увидеть цивилизацию у бурятов или тувинцев - поехать убивать на территорию другой страны. Увидеть и умереть.

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Можно было бы надеяться, что такие цифры заставят представителей этих народов задуматься, но увы - нечем.

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