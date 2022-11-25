ВОЙНА В Украине Папа Римский Франциск назвал войну рф в Украине геноцидом украинского народа

2022-11-25 10:27

Папа Римский Франциск сравнил войну рашистов в Украине с Голодомором 1932-33 годов. Об этом сообщило агентство Reuters.

"В эту субботу отмечается годовщина страшного геноцида - Голодомора 1932-33 годов, искусственно созданного (Иосифом) Сталиным. Помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за украинцев - детей, женщин, стариков, которые сегодня переносят мученическую смерть военной агрессии", - заявил понтифик во время еженедельной всеобщей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

Ранее Франциск заявил, что жестокость орков, с которой они действуют в Украине, не присуща роССийскому народу.

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Аналитики Института изучения войны уверены, что рф не готова отказаться от идеи захватить контроль над Украиной 2022-11-25 13:33
ПриватБанк повысил лимиты на снятие наличных в банкоматах - онлайн-банкинг теперь работает даже без света 2022-11-25 11:34
Папа Римский Франциск назвал войну рф в Украине геноцидом украинского народа 2022-11-25 10:27