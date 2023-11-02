ВОЙНА В Украине В США официально признали Голодомор в Украине геноцидом украинского народа

2023-11-02 14:29

Американские штаты Вашингтон, Мэриленд и Аризона признали Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Также они провозгласили ноябрь месяцем памяти об этой трагедии, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Twitter.

Дипломат поблагодарила штаты и их губернаторов за "прокламацию о признании украинского Голодомора геноцидом" и "привлечение внимания к геноциду, совершенному советским/российским режимом", отметив, что сейчас украинцы "защищаются от тех же российских агрессоров".

По словам Маркаровой, уже более 30 американских штатов издали соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.

Напомним, в июле Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

А в мае французский Сенат поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.