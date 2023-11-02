ВОЙНА В Украине В США официально признали Голодомор в Украине геноцидом украинского народа

2023-11-02 14:29

Американские штаты Вашингтон, Мэриленд и Аризона признали Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Также они провозгласили ноябрь месяцем памяти об этой трагедии, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Twitter.

Дипломат поблагодарила штаты и их губернаторов за "прокламацию о признании украинского Голодомора геноцидом" и "привлечение внимания к геноциду, совершенному советским/российским режимом", отметив, что сейчас украинцы "защищаются от тех же российских агрессоров".

По словам Маркаровой, уже более 30 американских штатов издали соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.

Напомним, в июле Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

А в мае французский Сенат поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

subscriber subscriber

Еще по теме

Без Украины: Конгресс США может на этой неделе принять закон о помощи Израилю

2023-10-30 22:15

Власти США прямым текстом заявили, что не допустят победы рф в войне против Украины

2023-10-30 14:31

США создадут новую ядерную гравитационную бомбу: что о ней известно

2023-10-29 16:30

США предоставили Украине недостаточно ракет ATACMS - Newsweek

2023-10-28 10:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Залужный: Ситуация зашла в тупик, было ошибкой надеяться на истощение роССии

2023-11-02 16:48

В США официально признали Голодомор в Украине геноцидом украинского народа

2023-11-02 14:29

Враг пытался атаковать на Угледарском направлении, но понес большие потери и отступил

2023-11-02 13:35

СБУ раскрыла новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу

2023-11-02 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Залужный: Ситуация зашла в тупик, было ошибкой надеяться на истощение роССии 2023-11-02 16:48
В США официально признали Голодомор в Украине геноцидом украинского народа 2023-11-02 14:29
Враг пытался атаковать на Угледарском направлении, но понес большие потери и отступил 2023-11-02 13:35
СБУ раскрыла новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу 2023-11-02 12:30