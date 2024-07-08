ВОЙНА В Украине Удар по "Охматдету" - это свидетельство того, как роССия стремится к миру, - посол Германии Егер

2024-07-08 20:04

 

Массированный ракетный обстрел Украины 8 июля является свидетельством того, как Россия "стремится к миру".

Об этом написал в Х (Twitter) посол Германии в Украине Мартин Егер.

"Сегодня утром российская сторона осуществила ракетную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Здесь пострадала, среди прочего, детская больница "Охматдет". Много жертв в Киеве - погибших, раненых. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру", - сказал он.

В Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

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