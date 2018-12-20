Детали Создана первая онлайн-библиотека аудиокниг украинской классики

2018-12-20 14:23 156

20 декабря в Киеве состоялась презентация социального проекта «Слушай. Библиотека аудиокниг на украинском языке ».

За год были озвучены более ста книг и стихов, создана онлайн-библиотека аудиокниг классической украинской прозы и поэзии, входящих в школьную программу и произведений известных современников с их авторской начиткой .

К начитке присоединились теле- и радио ведущие, актеры театра и кино, звезды украинской музыкальной сцены. Среди них: Валерий Харчишин, Даша Астафьева, Павел Зибров, Тимур Мирошниченко, Евгений Янович, Александр Ярмак, Евгений Галич, Алексей Супрун (Петро Бампер) и другие известные украинцы.

Аудиокниги непременно облегчат работу преподавателей и школьников, ведь среди озвученных книг- классика украинской прозы Ольги Кобылянской, Квитки-Основьяненко, Ивана Франка, Панаса Мирного, Валерьяна Пидмогильного и еще десятки авторов. Более 50 стихов Максима Рыльского, Елены Телиги, Дмитрия Павлычко, Леси Украинский, Николая Хвылевого и других писателей.

Виктория ГОРОВАЯ.