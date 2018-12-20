Детали Создана первая онлайн-библиотека аудиокниг украинской классики

2018-12-20 14:23 156

20 декабря в Киеве состоялась презентация социального проекта «Слушай. Библиотека аудиокниг на украинском языке ».

За год были озвучены более ста книг и стихов, создана онлайн-библиотека аудиокниг классической украинской прозы и поэзии, входящих в школьную программу и произведений известных современников с их авторской начиткой .

К начитке присоединились теле- и радио ведущие, актеры театра и кино, звезды украинской музыкальной сцены. Среди них: Валерий Харчишин, Даша Астафьева, Павел Зибров, Тимур Мирошниченко, Евгений Янович, Александр Ярмак, Евгений Галич, Алексей Супрун (Петро Бампер) и другие известные украинцы.

Аудиокниги непременно облегчат работу преподавателей и школьников, ведь среди озвученных книг- классика украинской прозы Ольги Кобылянской, Квитки-Основьяненко, Ивана Франка, Панаса Мирного, Валерьяна Пидмогильного и еще десятки авторов. Более 50 стихов Максима Рыльского, Елены Телиги, Дмитрия Павлычко, Леси Украинский, Николая Хвылевого и других писателей.

Виктория ГОРОВАЯ.

Еще по теме

Супрун советует избегать употребления маргарина

2018-12-20 16:30 45

Супрун посоветовала беременным как избежать токсикоза и что нельзя есть

2018-12-20 16:00 978

День Святого Николая: Супрун дала украинцам совет на вес золота

2018-12-19 19:00 711

Витамины и БАДы от простуды и гриппа не спасут - как усилить иммунитет

2018-12-18 09:12 444

Еще новости в разделе "Детали"

Крымское судилище: пленным украинским морякам отказали в праве на переводчика

2018-12-20 16:30 294

Супрун посоветовала беременным как избежать токсикоза и что нельзя есть

2018-12-20 16:00 978

Насиров начал судиться с врачом-кардиологом: требует отдать миллион гривен

2018-12-20 15:07 627

Создана первая онлайн-библиотека аудиокниг украинской классики

2018-12-20 14:23 156
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Крымское судилище: пленным украинским морякам отказали в праве на переводчика 2018-12-20 16:30 294
Супрун посоветовала беременным как избежать токсикоза и что нельзя есть 2018-12-20 16:00 978
Насиров начал судиться с врачом-кардиологом: требует отдать миллион гривен 2018-12-20 15:07 627
Создана первая онлайн-библиотека аудиокниг украинской классики 2018-12-20 14:23 156

Лента

17:02 В Украине резко изменился курс доллара: свежие данные
16:55 Минздрав нашел виновного в отсутствии вакцин в поликлиниках
16:51 Путин объяснил схему пользования Азовским морем
16:49 В аэропорту "Борисполь" неизвестный заминировал по телефону все самолеты до Тель-Авива
16:30 Супрун советует избегать употребления маргарина
16:30 Крымское судилище: пленным украинским морякам отказали в праве на переводчика
16:00 Супрун посоветовала беременным как избежать токсикоза и что нельзя есть
15:46 Реал снова приглашает Моуринью - дают 20 млн евро зарплаты и бюджет на трансферы
15:14 Долговая яма: Весной 2019 года ЕС даст Украине в долг еще 500 миллионов евро
15:07 Насиров начал судиться с врачом-кардиологом: требует отдать миллион гривен