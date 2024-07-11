ВОЙНА В Украине Официальный Киев впервые заявил, что имеет четкий план победы в войне против рашистов

2024-07-11 15:37

У властей Украины есть план победы в текущей войне против россии, но для его реализации нужно больше оружия. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы можем победить. У нас есть план. Мы публично говорим, что нам нужно больше оружия. И колебания по передаче этого оружия и колебания по предоставлению Украине разрешения (бить по целям на россии - ред.) занимает время, а время - решающее. Но мы можем это (победить - ред.) сделать", - заверил он.

По словам Умерова, сейчас Украина будет использовать разрешение на поражение целей по россии на небольших дистанциях только по военным объектам.

"россия уже экскалирует эту войну. Они не считаются с людьми, и поэтому они атакуют больницы и другие гражданские объекты. Мы хотим защитить людей. Мы хотим поражать только военные цели (на россии - ред.). Они обстреливают наши города и критическую инфраструктуру, убивая людей. Поэтому нам нужно больше ПВО и оружия для защиты наших людей", - добавил министр.

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