В ООН создали платформу для помощи украинским беженцам

Министерство экономики Украины усиливает сотрудничество с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Новая платформа "Украина - это Дом", созданная УВКБ ООН, будет помогать украинским беженцам, предоставляя информацию о пребывании за границей, возвращении в Украину, программах поддержки жилья, трудоустройстве и других видах помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства..
Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что создание условий для возвращения украинцев домой является приоритетом правительства, включая трудоустройство, возможности для бизнеса, приобретение жилья на доступных условиях, обучение и переквалификацию.
Она выразила благодарность УВКБ ООН за создание ресурса, который поможет украинцам в разных странах получить актуальную информацию об экономических возможностях в Украине.
Платформа "Украина - это Дом" также будет поддерживать внутренне перемещенные лица, предоставляя информацию о льготах и доступных услугах, а также ссылки на правительственные программы поддержки и инструменты, доступные от партнеров и частного сектора.