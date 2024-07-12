ВОЙНА В Украине В ООН создали платформу для помощи украинским беженцам

2024-07-12 13:30

Министерство экономики Украины усиливает сотрудничество с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Новая платформа "Украина - это Дом", созданная УВКБ ООН, будет помогать украинским беженцам, предоставляя информацию о пребывании за границей, возвращении в Украину, программах поддержки жилья, трудоустройстве и других видах помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства..

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что создание условий для возвращения украинцев домой является приоритетом правительства, включая трудоустройство, возможности для бизнеса, приобретение жилья на доступных условиях, обучение и переквалификацию.

Она выразила благодарность УВКБ ООН за создание ресурса, который поможет украинцам в разных странах получить актуальную информацию об экономических возможностях в Украине.

Платформа "Украина - это Дом" также будет поддерживать внутренне перемещенные лица, предоставляя информацию о льготах и ​​доступных услугах, а также ссылки на правительственные программы поддержки и инструменты, доступные от партнеров и частного сектора.

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