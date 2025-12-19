Політика Венесуела скликала екстрене засідання Радбезу ООН, щоб зупинити ескалацію військової активності США

2025-12-19 08:24

Венесуела звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою скликати засідання для обговорення "тривалої агресії США" проти країни під керівництвом Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Reuters.

Неназваний дипломат ООН повідомив агентству, що засідання можуть призначити на найближчий вівторок, 23 грудня. Раніше Венесуела скликала екстрене засідання Ради безпеки, щоб зупинити ескалацію військової активності США в Карибському басейні.

Помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії, Північної та Південної Америки Мирослав Єнча висловив "глибоку стурбованість" через зростання військової активності США в Карибському басейні та загостренням напруженості у відносинах між США та Венесуелою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Трамп наголосив, що Штати и мають намір "відновити контроль над своїми активами".

