Політика США пояснили свій голос проти резолюції ООН щодо Чорнобильської АЕС

2025-12-12 10:28

Представниця Сполучених Штатів при ООН прокоментувала ситуацію, в якій країна опинилася серед тих, хто виступив проти резолюції ООН про Чорнобильську катастрофу, разом із росією, білоруссю, Північною Кореєю, Нікарагуа та Нігером.

Як повідомляє Укрінформ, США висловили незгоду через згадки у тексті резолюції про Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. Адміністрація Дональда Трампа відома своїм критичним підходом до глобальних проблем і викликів людства. Уряд розглядає цілі сталого розвитку та пов’язані ініціативи як "несумісні з національним суверенітетом" і такими, що суперечать інтересам держави.



"Сполучені Штати проголосували проти тексту через посилання на Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року та пов'язану з ним мову", - сказала представниця США.



Водночас американська делегація наголосила на своїй підтримці міжнародних стандартів у сфері безпеки ядерних об'єктів і запобігання ядерним інцидентам, особливо в умовах російсько-української війни.



Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН схвалила запропоновану Україною та групою союзних країн резолюцію під назвою "Зміцнення міжнародної співпраці і координація зусиль щодо вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи".