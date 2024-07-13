ВОЙНА В Украине Украина ответила на бред роССиян о возможном подрыве дамб на Днепре

2024-07-13 12:30

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло обвинения России в плане подрыва дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища. Ведомство "категорически опровергло абсурдные российские обвинения", заявив отсутствие каких-либо мотивов для Украины разрушать собственную инфраструктуру.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, пишет "Хвиля".

"Не может быть никакой реалистичной цели или мотива для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей. Что касается "возложения вины на РФ", то российский режим сам отлично справляется с этой задачей собственными военными преступлениями", - подчеркнули в ведомстве.

Также в МИД привели пример таких преступлений - недавний удар российской ракеты по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. В ведомстве призвали международное сообщество пристальнее следить за действиями России, подчеркнув, что в случае реализации Россией каких-либо преступных намерений относительно украинской инфраструктуры, ответственность ляжет исключительно на нее.

Стоит отметить, что ситуация с безопасностью гидросооружений в Украине остается напряженной после разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года, что стало крупнейшим техногенным преступлением в Европе за последние десятилетия.

"Примечательно, что этот варварский акт, повлекший за собой экоцид и гуманитарную катастрофу, сопровождался активной дезинформационной кампанией. Москва тогда также обвиняла в этом преступлении Киев, вопреки всяким реальным фактам", - отметили в МИД.

Там также призвали международные СМИ не цитировать российских чиновников "без дополнительной информации о предыдущей истории их лжи и не ставить знак равенства между украинскими и российскими заявлениями".

Напомним, ранее представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, обвиняя украинские власти в подготовке диверсий на дамбах Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Захарова утверждала, что это якобы часть провокации против России.

В своем выступлении Захарова ссылалась на исследования Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при Киевском политехническом институте имени Сикорского. По ее словам, в этих исследованиях описываются сценарии затоплений в случае разрушения плотин каскада Днепра.

Захарова также заявила, что якобы в сентябре и октябре 2022 года центр моделировал последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС, которая была разрушена в июне 2023 года. Теперь, по ее утверждению, центр опубликовал аналогичное исследование по Киевской ГЭС и Каневскому водохранилищу, включая прогнозы затопления территорий и количества пострадавших.

Издание Deutsche Welle пишет, что журналисты не смогли подтвердить наличие актуальных исследований по Киевскому или Каневскому водохранилищам. Сайт Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию на момент публикации был недоступен. Ранее СМИ отмечали, что центр действительно моделировал сценарии затоплений в результате прорыва Каховской ГЭС, но это исследование было опубликовано 9 июня 2023 года - через три дня после фактического разрушения плотины.

Стоит отметить, что в настоящее время в Украине насчитывается девять мощных гидроэлектростанций (не считая разрушенной Каховской), четыре гидроаккумулирующие электростанции на реках Днепр и Днестр, а также около 50 малых ГЭС небольшой мощности на этих и других реках. Безопасность этих объектов остается критически важной для энергетической системы страны.