ВОЙНА В Украине Власти Германии решают, когда предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus

2024-02-23 14:35

Немецкий Бундестаг проводят дебаты по поводу того, когда нужно предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. 

Как сообщает Tagesschau, депутаты рассмотрят два предложения. В одном документе от фракций "светофорной коалиции" - СДПГ, Зеленых и Свободных демократов - обобщено речь идет о поставках Украине дополнительных дальнобойных систем без конкретики. При этом внутри коалиции до сих пор нет единства по этому вопросу.

Во втором проекте, предложенном оппозицией ХДС-ХСС, прямо упомянуты ракеты Taurus.

Отмечается, что окончательное решение зависит от Федерального совета безопасности, который собирается тайно. Кроме канцлера, в его состав входят министр иностранных дел, министр обороны и министр финансов.

Напомним, Украина еще с прошлого года призывает Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus. Но Берлин пока отказывается от таких поставок. В частности, против выступает канцлер Олаф Шольц.

При этом в немецкой компании Taurus Systems GmbH заявили, что могут в кратчайшие сроки запустить новое производство ракет Taurus, которые требует Украина.

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