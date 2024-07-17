Мир Во Франции правительство отказалось от повышения тарифа на электрику

2024-07-17 09:15

 

Во Франции правительство пересмотрело планы по поводу повышения тарифа на электрику, которое предполагалось с 1 августа.

Об этом сообщает французский ведомственный регулятор Комиссия по регулированию энергетики (CRE).

Планировавшееся повышение тарифов могло затронуть около 22 миллионов бытовых и промышленных потребителей, для которых средняя месячная плата выросла бы на 1%.

Согласно первоначальным планам, речь шла преимущественно, про повышение платы за доставку электроэнергии по линиям электропередач, а также платы за электрораспределение, которые совокупно составляют около 30% общего тарифа за электроэнергию. Хотя по условиям внутреннего рынка электроэнергии, во Франции конечный потребитель не оплачивает в своих счетах ни за доставку, ни за распределение электроэнергии. Эту часть общего тарифа непосредственно оплачивают соответствующие отраслевые энергокомпании.

«Правительство отказалось применять увеличение счетов за электроэнергию с 1 августа в связи с переоценкой тарифов на передачу электроэнергии», - подчеркнули в CRE.

Игорь Шевырев

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