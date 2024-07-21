Политика Трамп сделал громкое заявление после разговора с Зеленским

2024-07-21 09:30

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в посте на Truth Social, пишет CNN.

В частности, Трамп во время разговора в пятницу пообещал принести мир и положить конец войне в Украине.

"Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с успешным проведением национального съезда Республиканской партии и с тем, что я стал кандидатом от партии на пост президента США", - заявил он.

При этом Трамп осудил гнусную попытку убийства в прошлую субботу и отметил, что американский народ объединяется.

"Ценю, что президент Зеленский связался со мной, потому что в качестве следующего президента США я принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней, опустошила бесчисленное количество невинных семей", - подчеркнул кандидату в президенты США.

Трамп также заявил, что "обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию".

Напомним, Зеленский высказался о дипломатическом завершении войны и "мирном плане" Трампа.