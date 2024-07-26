Жизнь С 1 августа из наличного обращения начнут изымать старые банкноты номиналом в 500 гривен

2024-07-26 21:36

Нацбанк с августа начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов (старого образца) с целью постепенной замены их на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что банкноты номиналом в 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений могут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

Как пояснили в НБУ, главная цель такого решения - повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет обращаются, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения, добавили в НБУ.

"Для Национального банка важно, чтобы вся национальная валюта Украины, которая находится в обращении, была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества. Постепенная замена банкнот старого образца повысит защиту и качество денег в обращении и сделает расчеты более комфортными для граждан.

Отмечается, что с 1 августа НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности, банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций. Также Нацбанк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

"Как следствие, попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а изыматься из обращения и будут передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации. В то же время замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена", - заявили в НБУ.