Життя За програмою одноразової виплати 6500 грн подано вже майже 300 тисяч заяв

2025-12-03 13:33

За програмою одноразової виплати 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення 51931 заяв з 293 941 поданих вже отримали підтвердження. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Програма одноразової виплату у розмірі 6500 гривень для найбільш незахищених категорій населення стартувала 21 листопада.

"На отримання допомоги від держави вже подали свої заявки 293 941: 292 862 заяв надійшло у застосунку Дія, 1112 - подано через ПФУ. Наразі 51931 заяв отримали підтвердження", - йдеться у повідомленні.

Подати заяву на додаткову підтримку можна до 17 грудня.

Допомогу надають дітям до 18 років у малозабезпечених сім'ях, дітям із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування та дітям з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях.

Також допомогу отримують особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та одинокі пенсіонери з пенсією до 9444 гривень, які отримують надбавку на догляд.

Витратити ці кошти можна протягом півроку з моменту зарахування. Допомога надається для придбання теплих речей, ліків та вітамінів.

Цього року планується, що одноразову виплату отримають понад 660 тисяч громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд гривень.

