ВОЙНА В Украине Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

2024-07-24 20:48

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у Украины есть план возвращения Крыма и что это выполнимая миссия.

Источник: главком в интервью The Guardian

Дословно издание: "Он сказал, что Киев имеет план возвращения Крыма, более чем через десять лет после того, как Владимир Путин незаконно аннексировал его. Действительно ли это возможно? "Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна", – сказал генерал".

Детали: Сырский также добавил, ВСУ сделают "все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года": "Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают".

Головко уверяет, что он знает, как победить Россию.

"Но я знаю, что мы победим. Я знаю, как я должен это сделать. И я уверен, что мы это сделаем", – подытожил Сырский.

Предыстория:

Недавний опрос КМИС свидетельствует, что 55% украинцев против территориальных уступок, а 32% допускают их ради мира.