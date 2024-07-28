ВОЙНА В Украине В разведке рассказали, почему роССия запускает по Украине дешевые дроны

2024-07-28 14:30

Российские оккупанты начали применять новые дешевые дроны при своих дальнобойных атаках по Украине, чтобы попытаться идентифицировать локации противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом рассказал представитель украинской военной разведки Андрей Черняк агентству Reuters.

По словам чиновника, два новых беспилотника, которые Россия использовала в пяти воздушных атаках за последние две-три недели, изготовлены из таких материалов, как пенопласт и фанера. При этом один из них несет камеру и SIM-карту украинского оператора для отправки изображений российским военным. Они хотят зафиксировать возможные повреждения и использовать дроны в качестве приманок.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где стоят пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются... получить картину, где расположены все наши ПВО", - объяснил Черняк.

Он также отметил, что новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатки, но очень напоминают дроны Shahed и летают с ними группами. Так как новые дроны из земли практически не отличимы от обычного беспилотника, их все равно нужно сбить, что несет за собой разоблачение локации системы ПВО.

По словам Черняка, такое оружие, вероятно, обойдется всего в 10 тысяч долларов за единицу, что делает его намного дешевле в производстве, чем ракеты ПВО.

При этом агентство подчеркивает, что слова представителя разведки являются доказательством того, что Россия стремится адаптировать свою тактику и опробовать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ракетных и беспилотных ударов по городам и инфраструктуре Украины.