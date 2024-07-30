ВОЙНА В Украине фото роССия применяет в Украине ракетные комплексы из КНДР - СМИ

2024-07-30 17:37

Комплекс Bulsae-4 обнаружила украинская аэроразведка на одном из направлений, когда он находился на открытой местности.

Российские войска начали применять против Украины северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, пишет Милитарный.

Издание сообщает, что фото пусковой установки опубликовали в телеграмм-канале КУП (+18).

"Комплекс обнаружила украинская аэроразведка на одному из направлений, когда он находился на открытой местности. Bulsae-4 может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 км. Поскольку точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, в отдельных источниках оценивают дальность поражения этого комплекса в пределах 10-25 километров. Такая дальнобойность дает возможность атаковать бронетехнику с безопасного расстояния для самого комплекса", - говорится в публикации.

Отмечается, что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6, а управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники самая тонкая броня.

"Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением за оптоволоконным кабелем. Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти помехи и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием", - пишет Милитарный.

Издание добавляет, что постоянный видеоконтакт позволяет осуществлять перенацеливание при обнаружении более приоритетной цели, а также достигать высокой точности поражения на максимальной дальности с первого выстрела.

Напомним, 19 июня лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.