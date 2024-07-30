Жизнь Украинцев предупредили о сильнейших магнитных бурях: синоптик сказала, где пройдут дожди с грозами

2024-07-30 16:48

 

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в Украине во вторник, 30 июля.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Так, синоптик предупредила, что во вторник в Украине ожидаются сильнейшие магнитные бури.

"Честно говоря, я очень редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью. Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головных болей, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье", – предостерегла Диденко.

При этом ожидается комфортная температура воздуха, в течение дня +22+28 градусов, в южной части +26+29 градусов. Дожди, иногда с грозами, пройдут в северных областях, местами в центральной части и местами на Харьковщине. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

К тому же во вторник ожидается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра, 30 июля предполагается сильный северо-западный ветер, сильные магнитные бури, временами дождь с грозой и +24 градуса.

В течение недели осадков в Украине будет мало, температура воздуха будет колебаться в пределах +25+29 градусов, на юге и юго-востоке +28+33 градуса.

Ранее сообщалось, что Украину накроет атмосферный фронт с дождями и грозами.

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