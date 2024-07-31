ВОЙНА В Украине Украинские военные ударили по важному складу рф под Курском, - Генштаб

2024-07-31 17:37


В ночь на 31 июля украинские военные нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники РФ под Курском.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Сегодня ночью (31 июля, - ред) нанесен удар по составу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (Россия)", - говорится в сообщении.

По данным военных, наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.

"Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подробная информация по результату поражения уточняется", - добавили в Генштабе.
Атака дронов в России

31 июля Минобороны РФ отчиталось о якобы 19 сбитых беспилотниках и одной ракете. По данным оккупантов, ПВО якобы сбила 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, четыре - над Брянской, над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом - по одному.

Как сообщалось, после атаки БПЛА в Курском районе РФ возник пожар на одном из объектов. Над Курской областью, как утверждает Минобороны России, уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД".

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Украинские военные ударили по важному складу рф под Курском, - Генштаб 2024-07-31 17:37