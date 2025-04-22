ВОЙНА В Украине ВСУ жестко пресекли попытку вражеского наступления на границе Сумской области

2025-04-22 08:24

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу с боевыми бригадами, которые сдерживают наступление российских войск в Курской народной республике и на границе Сумской области. Об этом он сообщил в Фейсбук.

По его словам, в настоящее время в том регионе продолжаются интенсивные боевые действия. Россияне пытаются выбить подразделения ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

"Реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении. Свою работу я спланировал именно на этом направлении, с целью детально разобраться с состоянием дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы", - написал Сырский.

Он сообщил, что незадолго до Пасхи встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТЗ и боеприпасов.

Кроме того, Сырский обсудил с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей украинских войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.

По словам главнокомандующего, только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит Силам обороны эффективно уничтожать силы противника.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ удалось заметно потеснить врага на Покровском направлении - Сырский раскрыл детали

2025-04-18 08:26

Враг фактически начал новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, - Сырский

2025-04-09 16:41

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги изменений на фронте за месяц

2025-04-01 08:24

КАРТА Генштаб ВСУ фактически подтвердил выход Суджи Курской народной республики

2025-03-17 08:23

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ жестко пресекли попытку вражеского наступления на границе Сумской области

2025-04-22 08:24

Украина на фоне возможного сокращения помощи США в разы увеличивает производство ключевого оружия

2025-04-21 14:39

В ГУР рассказали о готовящихся новых операциях по возвращению украинских пленных

2025-04-21 09:36

На вооружение ВСУ принят беспилотный бронированный вездеход-амфибия

2025-04-19 14:36
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ жестко пресекли попытку вражеского наступления на границе Сумской области 2025-04-22 08:24
Украина на фоне возможного сокращения помощи США в разы увеличивает производство ключевого оружия 2025-04-21 14:39
В ГУР рассказали о готовящихся новых операциях по возвращению украинских пленных 2025-04-21 09:36
На вооружение ВСУ принят беспилотный бронированный вездеход-амфибия 2025-04-19 14:36