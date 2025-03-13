ВОЙНА В Украине Что сейчас реально происходит в Курской народной республике и других направлениях фронта

2025-03-13 14:37

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники и два артиллерийских средства врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в четверг, 13 марта.



В течение минувших суток на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений. На Харьковском направлении войска отразили две атаки противника в районе Волчанска.



На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Петропавловка, Степовая Новоселовка и Загризовое.



На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Мирное, Колодязи и Грековка. Девять штурмов противника отразили наши защитники в районах Верхнекамянского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.



На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра. На Торецком направлении враг осуществил 19 атак неподалеку Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озариановки.



На Покровском направлении защитники остановили 45 штурмов россиян в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлине, Удачное, Новоалександровка, Надиевка и Андреевка.



На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал украинские позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое. На Гуляйпольском направлении воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Привольное и Новодаровка.



На Ореховском направлении оборонцы успешно отразили шесть вражеских атак в районах Пятихаток, Камянского и в направлении Новоандреевки.



В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 17 атак россиян. Противник осуществил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 - из РСЗО, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 УАБ.