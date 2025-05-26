Курьезы Вертолет российского диктатора попал в эпицентр атаки беспилотников

2025-05-26 09:36

В Курской народой республике вертолет российского диктатора якобы попал в эпицентр атаки беспилотников. Об этом заявил российский военный, командир части ПВО Юрий Дашкин.

По его словам, рф якобы подверглась массированной атаке дронов, а российская ПВО "уничтожила" аж 1170 беспилотников.

Дашкин заявил, что во время пребывания путина в Курской народной республике была "беспрецедентная атака" и ПВО "сбила" 46 дронов, а сам диктатор был "практически в эпицентре отражения массированного удара противника".

 

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