Курьезы Вертолет российского диктатора попал в эпицентр атаки беспилотников

2025-05-26 09:36

В Курской народой республике вертолет российского диктатора якобы попал в эпицентр атаки беспилотников. Об этом заявил российский военный, командир части ПВО Юрий Дашкин.

По его словам, рф якобы подверглась массированной атаке дронов, а российская ПВО "уничтожила" аж 1170 беспилотников.

Дашкин заявил, что во время пребывания путина в Курской народной республике была "беспрецедентная атака" и ПВО "сбила" 46 дронов, а сам диктатор был "практически в эпицентре отражения массированного удара противника".