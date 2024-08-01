ВОЙНА В Украине В Житомирской области дети нашли 152-мм снаряд и принесли домой показать родителям

2024-08-01 14:29

В с. Марушевка Звягельского района Житомирской области двое мальчиков 10 и 11 лет нашли боеприпас времен прошлых войн, лежавший на мусорнике, и привезли его домой на садовой тачке. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Чтобы показать находку взрослым, дети решили воспользоваться садовой двухколесной тачкой, поскольку 152-мм артснаряд оказался тяжелым.

"К счастью, с детьми все хорошо! Родители сразу позвонили по телефону на 101. А оперативно прибывшие по вызову саперы ГСЧС изъяли опасную находку и уничтожили ее путем подрыва в специально отведенном месте", - отметили в сообщении.

Специалисты ГСЧС провели с детьми и взрослыми информационно-разъяснительную работу по важности соблюдения правил минной безопасности.

В ГСЧС призывали не подходить и не трогать опасную находку, а звонить 101, если подозрительный предмет видите вы или ваш ребенок.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украину из Чехии будет поступать до 100 тысяч снарядов в месяц – Павел

2024-07-13 09:30

Артиллерия, снаряды и ПВО: куда пойдут 1,4 млрд евро от активов рф

2024-06-25 18:26

Офиса генпрокурора начал расследование факта гибели мужчины в ТЦК Житомирской области

2024-06-07 20:34

Бундесвер резко увеличил объемы заказов 155-мм артснарядов у концерна Rheinmetall

2024-06-06 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Житомирской области дети нашли 152-мм снаряд и принесли домой показать родителям

2024-08-01 14:29

На Закарпатье разоблачили организатора новой схемы незаконной переправки мужчин за границу

2024-08-01 13:35

Энергосистема Украины впервые за долгое сбалансирована - отключений станет намного меньше

2024-08-01 10:27

Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам внутри роССии, - МИД

2024-07-31 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Житомирской области дети нашли 152-мм снаряд и принесли домой показать родителям 2024-08-01 14:29
На Закарпатье разоблачили организатора новой схемы незаконной переправки мужчин за границу 2024-08-01 13:35
Энергосистема Украины впервые за долгое сбалансирована - отключений станет намного меньше 2024-08-01 10:27
Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам внутри роССии, - МИД 2024-07-31 22:15