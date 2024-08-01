ВОЙНА В Украине В Житомирской области дети нашли 152-мм снаряд и принесли домой показать родителям

2024-08-01 14:29

В с. Марушевка Звягельского района Житомирской области двое мальчиков 10 и 11 лет нашли боеприпас времен прошлых войн, лежавший на мусорнике, и привезли его домой на садовой тачке. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Чтобы показать находку взрослым, дети решили воспользоваться садовой двухколесной тачкой, поскольку 152-мм артснаряд оказался тяжелым.

"К счастью, с детьми все хорошо! Родители сразу позвонили по телефону на 101. А оперативно прибывшие по вызову саперы ГСЧС изъяли опасную находку и уничтожили ее путем подрыва в специально отведенном месте", - отметили в сообщении.

Специалисты ГСЧС провели с детьми и взрослыми информационно-разъяснительную работу по важности соблюдения правил минной безопасности.

В ГСЧС призывали не подходить и не трогать опасную находку, а звонить 101, если подозрительный предмет видите вы или ваш ребенок.