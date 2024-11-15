ВОЙНА В Украине В Житомирской области экс-налоговик два года обманом незаконно получал зарплату военного

2024-11-15 13:30

Бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, два года обманом незаконно получавшему среднемесячную зарплату, объявили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Мужчина заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной общины еще в июне 2022 года, но на службу так и не явился. Это позволило ему освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе.

Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч гривен зарплаты в налоговой. Чиновника уволили с занимаемой должности. Он подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в большом размере в условиях военного положения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Также инициируют возмещение государству нанесенного ущерба. Экс-налоговику грозит лишение свободы сроком до восьми лет.