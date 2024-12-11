Жизнь В Житомирской области арестовали группу вымогателей денег у раненных бойцов ВСУ

2024-12-11 10:29

В Житомирской области мужчине требовал у раненого военного и его семьи 3000 долларов и угрожал отобрать имущество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что 42-летний житель города Звягель, ранее уже осужденный за разбой, вместе с двумя приспешниками придумал схему незаконного обогащения. Он, и двое его знакомых - 53-летний и 52-летний местные жители - решили шантажировать раненого военного.

В ноябре мужчина пришел домой к 38-летнему военному и требовал у него 3000 долларов. Вымогатель рассчитывал, что из-за своего состояния раненый военный не сможет сопротивляться. Тогда злоумышленник забрал из дома военного телевизор.

На следующий день мужчина вернулся и заявил, что у родных военного есть 15 суток для того, чтобы заплатить 3000 долларов. Он также потребовал переоформить на него права собственности на домовладение потерпевших.

Мужчина психологически давил на военного и его родных. В конце ноября злоумышленник пришел к военному с сообщницей и угрожал ему ножом. Родные защитника отдали ему 10 тысяч гривен. Тогда же он поставил супругам конечный срок передачи всей суммы - 3 декабря.

Во время очередного визита военный и его жена передали вымогателям 3000 долларов. Однако тогда все события проследили в полиции и сразу же задержали вымогателя.

В настоящее время всем трем вымогателям сообщено о подозрениях. Им грозит лишение свободы сроком от семи до 12 лет с конфискацией имущества.