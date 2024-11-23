Политика Чехия передаст Украине полмиллиона снарядов

2024-11-23 16:30

 

В Праге заявили, что не остановятся на достигнутом и продолжит оказывать необходимую поддержку Украине.

Чехия в ближайшие недели передаст Украине 500 000 боеприпасов большого калибра в рамках инициативы поддержки Вооруженных Сил Украины. Об этом в пятницу, 22 ноября, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

По его словам, боеприпасы поступят в Украину до конца 2024 года.

Липавский подчеркнул, что Чехия не остановится на достигнутом и продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, в частности, в контексте усилий Украины по вступлению в ЕС и НАТО. Министр также акцентировал внимание на важности для Украины иметь надежную защиту.

Напомним, Липавский заявил, что Чехия не накладывает никаких ограничений на использование Украиной своей военной техники.

Также сообщалось, что Чехия закупит для Украины боеприпасы на средства замороженных активов РФ.

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