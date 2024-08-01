ВОЙНА В Украине На Закарпатье разоблачили организатора новой схемы незаконной переправки мужчин за границу

2024-08-01 13:35

На Закарпатье разоблачили организатора схемы незаконной переправки лиц через границу и трех его сообщников. Об этом 1 августа сообщает ГПСУ.

Речь идет о четырех жителях села Луг, которые собирались переправить через Тису 31-летнего жителя Харьковщины. В преступной схеме, организованной 29-летним фигурантом, двое его напарников и подросток, которого они приобщили, должны были следить за прилегающей к границе местностью, или, при необходимости, сопровождать "клиентов" к госгранице.

Правоохранители изъяли 2000 долларов США, полученных закарпатцем от незаконной сделки.

В настоящее время 29-летнему фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

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На Закарпатье разоблачили организатора новой схемы незаконной переправки мужчин за границу 2024-08-01 13:35
Энергосистема Украины впервые за долгое сбалансирована - отключений станет намного меньше 2024-08-01 10:27
Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам внутри роССии, - МИД 2024-07-31 22:15