ВОЙНА В Украине На Закарпатье разоблачили организатора новой схемы незаконной переправки мужчин за границу

2024-08-01 13:35

На Закарпатье разоблачили организатора схемы незаконной переправки лиц через границу и трех его сообщников. Об этом 1 августа сообщает ГПСУ.

Речь идет о четырех жителях села Луг, которые собирались переправить через Тису 31-летнего жителя Харьковщины. В преступной схеме, организованной 29-летним фигурантом, двое его напарников и подросток, которого они приобщили, должны были следить за прилегающей к границе местностью, или, при необходимости, сопровождать "клиентов" к госгранице.

Правоохранители изъяли 2000 долларов США, полученных закарпатцем от незаконной сделки.

В настоящее время 29-летнему фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.