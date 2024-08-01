ВОЙНА В Украине Мобилизация: имеют ли право работники ТЦК задерживать мужчин – в Минобороны уточнили

2024-08-01 22:15

По данным военных, задержание уклонистов – это компетенция правоохранителей.

В Министерстве обороны уточнили информацию о полномочиях представителей ТЦК.

В ответе на информационный запрос ТСН.ua в оперативном командовании "Запад" отметили, что задержание нарушителей административного законодательства не является компетенцией работников ТЦК.

"Следует подчеркнуть, что представители ТЦК и СП не осуществляют задержание граждан Украины в связи с выявленными административными правонарушениями, которые действуют в отношении граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет и подпадают под мобилизацию. Указанные меры (задержание и доставка таких граждан в ТЦК и СП) осуществляются исключительно представителями органов и подразделений, входящих в полицию и регулируемых пунктом 5 статьи 24 Закона Украины "О национальной полиции", — ответил нам в.и.о. командующего войсками оперативного командования "Запад" полковник Александр Селецкий.

Кроме этого, в ответе на наш запрос полковник Селецкий отмечает следующее: "Вместе с тем напомним, что в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона Украины от 12 мая 2015 года № 389-VIII "О правовом режиме военного положения" в период действия военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины".

Какие права у обеих сторон

Адвокат Катерина Анищенко, которая специализируется в том числе и в вопросах мобилизации, так трактует уточнение оборонного ведомства относительно того, что представители ТЦК не осуществляют задержаний.

"Министерство обороны ответило так, как предусмотрено законодательством. Задержание лица может осуществлять исключительно полиция (и другие уполномоченные правоохранительные органы – Ред.). Если происходит задержание, то должен быть протокол. В нем должны быть указаны основания. Для выяснения обстоятельств человека должны доставлять не в ТЦК, а в отдел полиции. И, подчеркиваю, во время задержания близких и родственников задержанного должны уведомить об этом событии", — говорит Екатерина Анищенко.

Но приводит пример, когда правоохранители ответили, что "они не задерживали личность, а сопровождали".

"Граждане в силу своего правового нигилизма оказывают для себя медвежью услугу, позволяя сопровождать себя", — говорит Екатерина Анищенко.

И добавляет: "По закону работники ТЦК не имеют права ни ограничивать передвижение, ни касаться человека. Однозначно".

Резюмируя, Екатерина Анищенко говорит следующее: граждане должны знать свои права и не бояться перед тем, как давать свой паспорт человеку в военной форме, попросить у него документы: "Отмечаю, что по состоянию на сегодняшний день были внесены изменения в закон. Каждый работник ТЦК во время вручения повестки или попытки вручения повестки должен включить боди-камеру. Я своим клиентам так и говорю, что после того, как они увидят документы человека в военной форме и последний включит боди-камеру - лишь после этого можно начинать общаться. Но никто не имеет права применять насилие. Даже если гражданин военнообязанного возраста от 18 до 60 лет находится в розыске. Практика показывает, что те, кто требует включить боди-камеру или вызывает полицию, у которой есть боди-камеры - с такими людьми диалог строится совершенно по-другому. Это всегда работает".