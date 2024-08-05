ВОЙНА В Украине фото В Украине смертность втрое превысила рождаемость – статистика

2024-08-05 18:26

Полномасштабное вторжение повлияло на уменьшение населения страны.

В 2024 году смертность в Украине втрое превысила рождаемость.

Об этом сообщает Опендатабот.

По данным Министерства юстиции, за первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей — это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, зафиксировано 250 972 смертей. Больше всего младенцев и умерших в Украине было на Днепропетровщине и в Киеве.

В 1,5 раза сократилась рождаемость в этом году по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения: 87 655 против 132 595 детей в 2021 году.

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Киеве — 9695 детей, на Львовщине — 7923 и Днепропетровщине — 6962. Стабильно мало детей рождается в прифронтовых регионах: на Херсонщине (221 ребенок) и Донетчине (702). В Луганской области за полгода вообще не было зарегистрировано ни одного младенца.

На одного новорожденного гражданина приходится трое умерших. Это соотношение является одним из основных показателей демографического кризиса. Для сравнения, в доковидных 2018-2020 годах на одного ребенка приходилось двое умерших.

250 972 человека скончались в Украине за первые полгода в 2024-м. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период в 2021 году, когда было зафиксировано 349 041 умерший. Однако стоит отметить, что 2021-й был пиковым относительно смертей из-за пандемии COVID-19.

Меньше умерших — на прифронтовых Херсонщине (2334) и Донетчине (5753) и в Черновицкой области (5422). Антирекорд установили на Днепропетровщине – 26 374, Харьковщине – 17 999 и в Киеве – 17 449.

Напомним, население Украины к 2100 году значительно сократится. На начало этого года в Украине проживало 37,4 млн человек. До 2030 года украинцев будет на миллион больше, но после 2050 года население страны будет ежегодно становиться все меньше.