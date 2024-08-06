ВОЙНА В Украине Для удара по Киеву враг мог использовать северокорейские баллистические ракеты КМ-23

2024-08-06 15:37

Баллистические ракеты, которыми 5 августа рашисты атаковали Киев, могли быть северокорейского производства.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает Укринформ.

"Вчера, 5 августа, около 23 часов враг нанес ракетный удар в направлении Киева и области. По информации Воздушных сил, это были четыре баллистические ракеты Искандер-М или КМ-23 - северокорейская ракета. Ракеты запускались из Воронежской области", - сообщил Шаманов.

После этого российские захватчики пытались атаковать Киевщину ударными БПЛА типа Shahed.

Шаманов добавил, что по состоянию на 6 августа информация о пострадавших не поступала.