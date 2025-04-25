Политика Остановись! Дональд Трамп жестко отреагировал на ракетно-дроновый удар рашистов по Киеву

2025-04-25 08:26

Президент США Дональд Трамп возмущен масштабным российским ракетно-дроновым ударом по Киеву в ночь на 24 апреля. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это было не нужно и очень не вовремя. владимир, остановись! Еженедельно гибнет 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение!" - призвал Трамп.

Напомним, прошлой ночью россияне запустили по Украине 215 ракет и дронов. ПВО уничтожила 48 ракет и 64 беспилотника, 68 дронов локально потеряны из-за действия РЭБ. В результате атаки пострадало несколько регионов Украины, а больше всего — Киев, где на данный момент подтверждена гибель восьми человек, еще 90 — получили ранения. В столице объявили День траура 25 апреля.

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