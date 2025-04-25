Мир Верховный представитель ЕС Кая Каллас сурово отреагировала на смертоносный удар по Киеву

2025-04-25 11:32

Верховный представитель Европейского союза Кая Каллас подчеркнула, что именно россия, которая нанесла смертоносный удар по Киеву, является препятствием для мира. Об этом она сообщила на платформе X.

Так Каллас прокомментировала ракетный обстрел Киева в ночь на четверг, в результате которого погибли и пострадали гражданские.

"Заявляя о стремлении к миру, россия нанесла смертоносный авиаудар по Киеву. Это не стремление к миру, это издевательство над ним. Настоящим препятствием является не Украина, а россия, чьи цели войны не изменились", - подчеркнула Верховный представитель.

Напомним, вчера россияне запустили по Украине 70 ракет и 145 дронов разного типа. Большинство из них перехватила ПВО, или подверглись воздействию РЭБ. Но не обошлось без значительных разрушений и погибших в ряде регионов. Основным направлением вражеского удара был Киев, где погибли девять человек и более 70 получили ранения.