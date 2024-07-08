ВОЙНА В Украине В Киеве вражеский удар пришелся по детской больнице Охматдет - есть жертвы и раненные

2024-07-08 12:00

В результате ракетного удара рашистов в Киеве погибли по меньшей мере три человека, еще девять человек пострадали. Об этом Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram в понедельник, 8 июля.

"По состоянию на эту минуту, предварительно известно о трех погибших и девяти пострадавших. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Через несколько минут произошло обновление информации – погибших уже пять.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко сообщил об 11 пострадавших. Восемь из них в больницах.

Известно о падении обломков ракет в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

 

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