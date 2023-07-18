ВОЙНА В Украине Сдавать экзамены на получение водительских прав теперь можно в ЦНАПах

2023-07-18 12:27

 Теоретический экзамен на право управления транспортными средствами теперь можно сдать в ЦНАПах

Украинцы смогут получить еще больше административных услуг в одном месте вместо посещений разных госучреждений

Кабинет министров расширил список сервисов в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Теперь в них можно сдать теоретический экзамен на право управления транспортными средствами, заказать справку о несудимости и получить услуги в сфере строительства .

Теоретический экзамен для получения водительских прав ранее принимали сервисные центры МВД. Теперь его можно сдавать в ЦНАПах, снабженных необходимым оборудованием

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ВОЙНА В Украине

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Україні не треба створювати власний аналог «Моссаду», у нас це вже існує, ― Кирило Буданов 2023-07-18 11:33
На смену аномальной жаре в ближайшие дни придут дожди с грозами 2023-07-18 10:26
ВСУ за неделю уничтожили еще три танковые роты, 115 артсистем, более 60-ти бтр и бмп врага 2023-07-18 08:25