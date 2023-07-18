Сдавать экзамены на получение водительских прав теперь можно в ЦНАПах

Теоретический экзамен на право управления транспортными средствами теперь можно сдать в ЦНАПах
Украинцы смогут получить еще больше административных услуг в одном месте вместо посещений разных госучреждений
Кабинет министров расширил список сервисов в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).
Теперь в них можно сдать теоретический экзамен на право управления транспортными средствами, заказать справку о несудимости и получить услуги в сфере строительства .
Теоретический экзамен для получения водительских прав ранее принимали сервисные центры МВД. Теперь его можно сдавать в ЦНАПах, снабженных необходимым оборудованием