ВОЙНА В Украине Сдавать экзамены на получение водительских прав теперь можно в ЦНАПах

2023-07-18 12:27

Теоретический экзамен на право управления транспортными средствами теперь можно сдать в ЦНАПах

Украинцы смогут получить еще больше административных услуг в одном месте вместо посещений разных госучреждений

Кабинет министров расширил список сервисов в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Теперь в них можно сдать теоретический экзамен на право управления транспортными средствами, заказать справку о несудимости и получить услуги в сфере строительства .

Теоретический экзамен для получения водительских прав ранее принимали сервисные центры МВД. Теперь его можно сдавать в ЦНАПах, снабженных необходимым оборудованием