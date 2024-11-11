ВОЙНА В Украине роССияне казнили безоружных воинов в Курской области, - омбудсмен

2024-11-11 16:05

Омбудсман направил письма в ООН и Международный комитет Красного креста относительно этого преступления.

Россияне совершили очередное военное преступление в Курской области. Как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных.

"Военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, зато Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права", - заявил Лубинец.

Омбудсман направил письма в ООН и Международный комитет Красного креста относительно этого преступления. Он добавил, что международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России.

"Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", - отметил Лубинец.

Тем временем в сети распространяют видео жестокого преступления оккупантов. Кадры снял украинский дрон.

Военные преступления россиян: последние новости

Как сообщалось ранее, россияне систематически казнят пленных бойцов Сил обороны и даже гражданских украинцев в зоне боевых действий. Последний известный такой случай произошел всего несколько дней назад на Покровском направлении. По данным Офиса Генпрокурора, оккупанты казнили шестерых пленных.

Также мы рассказывали, что в конце октября в только что оккупированном городе Селидово россияне расстреляли гражданское авто и двух женщин.

Впоследствии оккупанты расстреляли пленного бойца Сил обороны, который был ранен и без оружия.