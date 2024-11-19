ВОЙНА В Украине роССия сменила тактику боев в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности

2024-11-19 20:48

 

Российские войска уничтожают деревни в Курской области, атакуя ночью и обстреливая мирных жителей

Российские войска сменили тактику боев в Курской области, начав активно атаковать украинские позиции ночью.

Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" представитель комендатуры ВСУ в городе Суджа Алексей Дмитрашковский.

Дмитрашковский сообщил, что враг теперь сосредотачивает свои усилия на атаках ночью.

"Враг постоянно атакует, маневрирует, и несколько изменилась его тактика. Он начинает работать не ранним утром, как это было, а начинает с ночи. Колонны выдвигаются ночью и пытаются вклиниться в оборону ВСУ, а затем противник расширяет плацдармы", — сказал он.

Он сообщил, что кроме авиаударов по украинским позициям, российские войска регулярно обстреливают мирные районы. По меньшей мере четыре села в Курской области — Свердликово, Лебедевка, Дарьино и Малая Локня — полностью уничтожены. Хотя население этих населенных пунктов было эвакуировано, несколько человек все еще остаются там.

Спикер добавил, что Суджа также постоянно подвергается обстрелам, причем удары становятся все ближе к местам, где прячутся гражданские, эвакуируемые из разрушенных деревень.

Напомним, институт изучения войны сообщал, что российские войска продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области, в частности к северной части Малой Локни. Российские "милблогеры" также утверждали о продвижении в районе Нижнего Клина и близ Мартыновки, но ISW не нашло подтверждений этим заявлениям.

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