ВОЙНА В Украине КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW

2024-08-12 22:15



Кадры с геолокацией, а также российские и украинские репортажи от 10 и 11 августа свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись на запад и северо-запад в Курской области, хотя российские источники в основном утверждали, что военные РФ стабилизировали ситуацию.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW ) .

Российские блогеры утверждали, что украинская наступательная активность в Курской области снизилась, а существенных изменений на линии фронта не произошло. Другие российские источники и украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждали, что ВСУ продвинулись в Снагост (южнее Коренево).

Кадры с геолокацией, опубликованные 11 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно действовали юго-восточнее Коренево.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вблизи Кремяного (восточнее Коренево).

Один российский блоггер утверждал, что украинские силы захватили Ольговку (восточнее Кореневого и западнее Кременного), в то время как другие российские блоггеры утверждали, что украинские войска продвинулись только в районе Ольговки и Кременного.

Кадры с геолокацией, опубликованные 11 августа, показывают, что украинские войска продвинулись в южном Черкасском Поречье (севернее Суджи). Другие кадры, опубликованные 11 августа, указывают на то, что ВСУ недавно действовали к западу от Малой Локни (к северо-западу от Суджи).

Российские и украинские источники предоставили противоречивые утверждения о статусе Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). Некоторые российские блоггеры утверждали, что российские войска отразили попытки Украины вернуть село, а другие российские источники и Машовец утверждали, что украинские войска вернулись и захватили Мартыновку.

Российские источники утверждали, что украинские силы присутствуют в западной Судже и на западе Суджи в Гончаровке и Заолешенке, но центральная и восточная Суджа являются «серыми зонами».

Кадры с геолокацией, опубликованные 10 и 11 августа, указывают на то, что украинские силы недавно действовали возле Заолешенки, юго-восточнее Гончаровки и юго-западнее Гоголевки (юго-западнее Суджи).

Известный российский блогер утверждал, что есть неподтвержденная информация о том, что украинские войска действуют вблизи Борков и Спального (оба юго-восточнее Суджи).[20] Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что украинские силы недавно действовали в районе Гуево (южнее Суджи).

Операция Украины в Курской области

Вторжение на территорию РФ в Курской области началось 6 августа. Буквально до вчерашнего дня власти Украины не подтверждали и вообще никак не комментировали участие ВСУ в событиях. Вчера президент Владимир Зеленский признал, что Украина переносит войну на территорию РФ .

В ходе операции Россия потеряла ряд населенных пунктов в Курской области, определенное количество военных и техники. Также нанесен серьезный удар по авторитету Путина, который, как выяснилось, не способен защитить территорию России и ее жителей.